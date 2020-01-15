وزير الداخلية التونسي: مستعدون لمجابهة كل طارئ على الحدود مع ليبيا والجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 15 يناير 2020, 10:17 مساء
وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي . (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إن التطورات الأخيرة على التراب الليبي، دفعت أجهزة الدولة منذ فترة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحدود، لكنه دعا في نفس الوقت إلى عدم تهميش التحديات المطروحة على الحدود الغربية مع الجارة الجزائر، والاستعداد لمجابهة كل طارئ.

ولفت الفوراتي في تصريحات على هامش إشرافه على موكب احتفال بالذكرى التاسعة لثورة 14 يناير 2011، إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحدود مع ليبيا، خاصة في ضوء ما تشهده من تطورات، والتي تحتم على القوات الأمنية الترفيع في درجات اليقظة والجاهزية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.

اقرأ أيضا تونس: وقف إطلاق النار «خطوة هامة لحقن دماء الليبيين»

ومنذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي، إرسال قوات إلى ليبيا أقرت السلطات التونسية خطة طوارىء تحسبًا لتوافد لاجئين أو استغلال إرهابيين للحرب للتسلل البلاد.

وفي نفس السياق، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية نورالدين الطبوبي، السلطات جميعها لرفع حالة اليقظة والحذر لـ«الحيلولة دون تحويل تونس ممرًا للأسلحة أو قاعدة للاعتداء على الشعب الليبي أو معبرًا للدواعش نحو ليبيا أو ملاذًا لهم».

وقال الطبوبي أمس الثلاثاء، «نُدين التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ودعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها من وراء البحار خدمة لمصالحها على حساب الشعب الليبي، في تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان