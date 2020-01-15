غرق شوارع ومنازل في شحات جراء هطول الأمطار الغزيرة

سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر أثناء إخلاء موطنين من المنازل الغارقة جرا الأمطار الغزيرة في شحات. (الإنترنت)

نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر معاناة المواطنين في بلدية شحات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة هذه الأثناء، محملين المجلس التسسيري مسؤولية تردي البنية التحتية والأوضاع في البلدية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، الأربعاء، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة فيما غرقت بعض المنازل بحي وادي العيش.

ويقوم في هذه الأثناء جهاز الإسعاف والطوارئ بشحات بجولات ميدانية لإجلاء عدد من الأسر العالقة في منازلهم التي غمرت مياه الأمطار الغزيرة.

ويسعى المتطوعين والدفاع المدني في هذه الأثناء إلى فتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.