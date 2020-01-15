«رويترز»: ماكرون ليس متأكدًا من حضوره مؤتمر ليبيا في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:54 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت «رويترز» إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن رغبته في أن يكون مؤتمر برلين لبحث الأزمة في ليبيا «مفيدًا»، إلا أنه لم يقرر بعد إن كان سيحضر الاجتماع المقرر عقده في 19 يناير الجاري، أم لا.

وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه سيقرر في الأيام المقبلة «ما إذا كان سيحضر الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل»، وفق «رويترز».

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلًا: «هدفي أن نعقد اجتماعًا مفيدًا... نحن ملتزمون تمامًا بالحد من النفوذ الخارجي، وبمحاولة المصالحة قدر ما نستطيع».

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وأعلنت المستشارة ألمانية أنيغلا ميركل أن مؤتمر ليبيا في برلين سيعقد يوم الأحد 19 يناير الجاري بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي إلى برلين.

وأعربت ميركل، عن تفاؤلها الحذر بشأن المؤتمر، آملة في تحقيق خطوات إلى الأمام تنتهي بحل تفاوضي للأزمة الليبية والحصول على تأكيد التزام إقليمي ودولي لحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة منذ العام 2011.

.. وماس: نستهدف تقويض قدرة الأطراف الليبية على مواصلة الصراع العسكري

وأكد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس أن «اتفاق برلين» يستهدف تقويض قدرة أطراف الحرب في ليبيا على مواصلة الصراع العسكري «على المديين المتوسط والقريب»؛ بهدف تمهيد الطريق لعملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة، وفق ما نقله موقع «دويتشه فيلا» الألماني.

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