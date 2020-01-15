غسان سلامة يتفقد مركزًا لإيواء النازحين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:31 مساء
المبعوث الأممي غسان سلامة خلال تفقده مركزًا لإيواء النازحين في طرابلس، 15 يناير 2019. (البعثة الأممية)

تفقد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، مركز إيواء النازحين بمدرسة الغنيمي، بمنطقة بن عاشور في طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن سلامة استمع خلال جولته التفقدية إلى هموم ومعاناة النازحين داخليًّا «جراء الاقتتال في طرابلس»، وأكد استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف جهودها لدعمهم.

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كما أعرب المبعوث الأممي عن أمنياته بأن يفضي مؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل، إلى وقف نهائي لإطلاق النار مما يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم ومناطقهم عودة آمنة.

وتقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد النازحين الليبيين في مختلف ربوع ليبيا بأكثر من 268 ألف نازح، ولفتت إلى أن عدد النازحين الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ بداية حرب طرابلس في أبريل 2019 حتى أغسطس الماضي من نفس العام بلغ 9817 شخصًا.
وفي أواخر أغسطس الماضي زارت نائبة مفوضية اللاجئين، كيلي كلمينتس، مواقع للنازحين داخل ليبيا، وأكدت مواصلة المفوضية دعم النازحين وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.
 

المبعوث الأممي غسان سلامة خلال تفقده مركزًا لإيواء النازحين في طرابلس، 15 يناير 2019. (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي غسان سلامة خلال تفقده مركزًا لإيواء النازحين في طرابلس، 15 يناير 2019. (البعثة الأممية)
المبعوث الأممي غسان سلامة خلال تفقده مركزًا لإيواء النازحين في طرابلس، 15 يناير 2019. (البعثة الأممية)
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