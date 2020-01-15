فرنسا تحث على الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا قبل مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 07:38 مساء
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان. (الإنترنت)

حثت فرنسا، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا قبل أربعة أيام من موعد المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري.

وقلل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أمام جلسة برلمانية في باريس اليوم الأربعاء، من الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا منذ أبريل 2019، بحسب «رويترز».

واعتبر لودريان في حديث للبرلمانيين الفرنسيين أن الجهود الروسية للوساطة في ليبيا «لم تكن حاسمة» حاثا جميع الأطراف، بما فيها الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية يوم الأحد المقبل.

ورأى لو دريان أنه «لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري... أُعلن وقف لإطلاق النار. ساد الهدوء، لكن المناقشات في موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد».

وقالت «رويترز» إن وزير الخارجية الفرنسي أنحى باللائمة على تركيا خاصة في خطواتها العسكرية الحديثة مع السلطات في ليبيا، قائلا «إنها انتهاك واضح لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة».

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