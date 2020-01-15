«رويترز»: ألمانيا تضع طموحات واسعة لمؤتمر ليبيا في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 04:46 مساء
وزارة الخارجية الألمانية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت «رويترز» إن ألمانيا تضع طموحات واسعة للمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في العاصمة برلين يوم 19 يناير الجاري، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة رفيعة المستوى لحشد الدعم لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

ونقلت «رويترز» عن الناطق باسم الخارجية الألمانية، راينر برويل، اليوم الأربعاء، قوله إن بلاده «تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية».

وأضاف برويل أن الهدف من مؤتمر ليبيا في برلين «أوسع» من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت «رويترز» إلى أن الناطق الألماني أحجم عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين، ولم يستطع تأكيد ما إذا كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن «الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين».

ودعت برلين كلاً من السراج وحفتر للمشاركة في المؤتمر الذي تأجل انعقاده لأكثر من خمسة أشهر، منذ أن دعا له مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي يوم 26 يوليو 2019.

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