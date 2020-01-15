نقابة الأطباء تنعى طبيبًا قتل في طرابلس بعد خطفه

الطبيب محمد محمود بن عياد. (الإنترنت)

نعت النقابة العامة لأطباء ليبيا الطبيب محمد بن عياد، الذي عُـثر على جثمانه بعد أيام من خطفه في طرابلس.

وقالت النقابة العامة لأطباء ليبيا، في بيان أصدرته عصر الأربعاء، «تنعى النقابة الدكتور محمد محمود بن عياد، أحد أطباء قسم القلب الباطني بمركز طرابلس الطبي، الذي طالته أيادي الغدر وقتله بدم بارد بعد خطفه».

وأشارت النقابة إلى أن «جثمانه الطاهر شُيِّع عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بمقبرة الشويرف بمنطقة سوق الجمعة خلف مصحة الفتح من طريق الشط».

وتقدمت النقابة العامة للأطباء بـ«أصدق مشاعر التعازي والمواساة القلبية لأهله، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان».

‎ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس بخصوص هذه الجريمة.