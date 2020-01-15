دي مايو: لا نحتاج مبعوثا أوروبيا إلى ليبيا

وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه «لا حاجة إلى إرسال مبعوث أوروبي خاص إلى ليييا»، معقبا: «بل نحتاج إلى مبعوث إيطالي خاص بعد انعقاد مؤتمر برلين» يوم الأحد المقبل.

وأشار دي مايو إلى أن الحكومة الإيطالية لم تناقش موضوع ترشيح شخصية بعينها لتكون مبعوثا خاصا إلى ليبيا، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الثلاثاء.

ولم تستبعد مصادر في بروكسل فرضية تعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لكنها أفادت بأن المسألة لم تعرض للنقاش بين قادة الاتحاد، حسب الوكالة الإيطالية.

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وتأتي تلك التصريحات تعقيبا على مطالبة عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، بيير كازيني، حكومة بلاده بتبني فكرة تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عوضا عن مبعوث يمثل روما فقط، مرشحا وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي لتولي هذا المنصب.