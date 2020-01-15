«الأرصاد»: سقوط أمطار على الجبل الأخضر وطبرق والقعرة

غيوم وسحب ممطرة، (تعبيرية - بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي والدواخل «المنطقة من المرج الى درنة - المخيلى - طبرق - القعرة - مساعد»، قد تؤدي إلى جريان المياه في بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الأربعاء على غالبية المناطق بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على المناطق الجبلية، حسب النشرة الجوية الصادرة من المركز.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق، مع احتمال تكون الضباب على بعض المناطق خصوصا الجبلية.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية، نشطة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

فرصة سقوط أمطار جيدة، وتكون غزيرة أحيانا اليوم على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي والدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و14 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال تكون الضباب على غدامس والحمادة آخر الليل، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و15 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة، بينما تكون شمالية غربية على الكفرة، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و17 درجة مئوية.