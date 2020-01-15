وزير الدفاع التركي: ادعاءات انتهاء وقف إطلاق النار في ليبيا لا تعكس الواقع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 12:26 مساء
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن مساعي بلاده مستمرة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، متابعا: «لا يمكننا أن نقول بأن الأمل مفقود تماما».

وأضاف أكار: «ادعاءات انتهاء وقف إطلاق النار في ليبيا لا تعكس الوقائع الميدانية»، منوها بأن جهود أنقرة ترمي إلى «إحلال السلام والاستقرار ووقف إراقة الدماء عبر حل سياسي في ليبيا»، وأبدى أمله أن يتمخض مؤتمر برلين حول ليبيا عن نتيجة. حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأربعاء.

واستضافت موسكو الإثنين الماضي، مفاوضات حول توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الأحد، ووقع وفد حكومة الوفاق وثيقة الاتفاق، لكن القائد العام للجيش خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية دون التوقيع، ثم أعلنت موسكو أن حفتر يحتاج إلى «يومين» إضافيين لدراسة الوثيقة، وعقد استشارات محلية بشأنها. 

وأمس، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان لحضور مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل، مضيفة أن الدول التي ستشارك في المؤتمر هي أمريكا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، كما سيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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