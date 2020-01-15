عقيلة صالح: الجيش سيحرر طرابلس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 11:00 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في البرلمان المصري، 12 يناير 2020، (الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن «الميليشيات المسلحة تسيطر على مساحات كبيرة من العاصمة»، مضيفا أن «الجيش نجح في تطهير ليبيا من الإرهاب، وسيحرر طرابلس قريبا».

وأضاف، في كلمته في جلسة البرلمان العربي اليوم الأربعاء، أن «الاتفاق السياسي نص على انسحاب الميليشيات المسلحة من المدن كافة»، متابعا أن «الجماعات المسلحة تسيطر على مصرف ليبيا المركزي وصنع القرار وكل مفاصل الدولة».

ودعا صالح البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، قائلا إن «مدة المجلس الرئاسي انتهت من فترة طويلة، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب، واستمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بها لا يصب في صالح الشعب الليبي».

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وبشأن توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا، قال إنها «لا تملك حق توقيع اتفاقات، لأنها لم تؤد اليمين الدستورية وتنال ثقة مجلس النواب»، مضيفا أن المذكرتين «تحولان منطقة شرق البحر المتوسط إلى بؤرة صراع»، وطالب بـ«دور عربي لمواجهة التدخل التركي في ليبيا».

وقال صالح إن ما تفعله حكومة الوفاق «يمس سيادة ليبيا»، مطالبا بـ«إبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك».

واستضافت موسكو الإثنين الماضي، مفاوضات حول توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل الأحد، ووقع وفد حكومة الوفاق وثيقة الاتفاق، لكن القائد العام للجيش خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية دون التوقيع، ثم أعلنت موسكو أن حفتر يحتاج إلى «يومين» إضافيين لدراسة الوثيقة، وعقد استشارات محلية بشأنها.

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