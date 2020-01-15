«تعليم الوفاق»: فتح المدارس جزئيا في عين زارة وتاجوراء

اجتماع «تعليم الوفاق» لبحث عودة الدراسة في عدد من البلديات، 14 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق فتح المدارس جزئيا في بلديتي عين زارة وتاجوراء، واستمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، على أن ينسق المراقب مع البلدية والأجهزة الأمنية بشأن عودة الدراسة من عدمها، وفق ظروف المنطقة وموافاة الوزارة بكل ما يستجد بهذا الشأن أولا بأول.

وأشارت إلى أن جميع المؤسسات التعليمية في طرابلس المركز وسوق الجمعة وحي الأندلس فتحت أبوابها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم المكلف محمد عماري مع مراقبي تعليم طرابلس الكبرى، بحضور وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة، ومدير مكتب الشؤون القانونية؛ للاطمئنان على جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال طلابها وتلاميذها، والتعرف علي الصعوبات التي تواجههم، وضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والمراقبات بشكل يومي، والمتابعة مع المجالس البلدية في أي تطورات بالخصوص، كما تظل السلطة التقديرية قائمة لكل المراقبات وفق ظروف كل بلدية.

اقرأ أيضا: طلاب الثانوية في طرابلس يشتكون من عدم استكمال المقررات

وقدم كل مراقب تعليم صورة عامة عن الوضع في بلديته من حيث إمكانية افتتاح المدارس واستقبالها لطلابها ابتداء من اليوم الأربعاء.

وفي 19 ديسمبر الماضي، قرر المجلس البلدي أبوسليم، إيقاف الدراسة كليا في جميع المدارس التعليمية بالقطاعين العام والخاص، بسبب الاشتباكات الدائرة في أبوسليم، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشهدت الفترة الماضية تعرض عدد من المدارس إلى قصف وقذائف جراء الاشتباكات، منها واقعة سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة رجب النائب الابتدائية ببلدية عين زارة، في 4 نوفمبر الماضي، خلال وجود التلاميذ داخلها، مما أدى إلى تحطم نوافذها، لتعلن مراقبة التعليم في البلدية، تعليق الدراسة في مدارس بالبلدية بسبب الاشتباكات في حينه.