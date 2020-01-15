«تعليم الوفاق»: فتح المدارس جزئيا في عين زارة وتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 09:55 صباحا
اجتماع «تعليم الوفاق» لبحث عودة الدراسة في عدد من البلديات، 14 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق فتح المدارس جزئيا في بلديتي عين زارة وتاجوراء، واستمرار تأجيل الدراسة في بلدية أبوسليم، على أن ينسق المراقب مع البلدية والأجهزة الأمنية بشأن عودة الدراسة من عدمها، وفق ظروف المنطقة وموافاة الوزارة بكل ما يستجد بهذا الشأن أولا بأول.

وأشارت إلى أن جميع المؤسسات التعليمية في طرابلس المركز وسوق الجمعة وحي الأندلس فتحت أبوابها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم المكلف محمد عماري مع مراقبي تعليم طرابلس الكبرى، بحضور وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة، ومدير مكتب الشؤون القانونية؛ للاطمئنان على جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال طلابها وتلاميذها، والتعرف علي الصعوبات التي تواجههم، وضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والمراقبات بشكل يومي، والمتابعة مع المجالس البلدية في أي تطورات بالخصوص، كما تظل السلطة التقديرية قائمة لكل المراقبات وفق ظروف كل بلدية.

اقرأ أيضا: طلاب الثانوية في طرابلس يشتكون من عدم استكمال المقررات

وقدم كل مراقب تعليم صورة عامة عن الوضع في بلديته من حيث إمكانية افتتاح المدارس واستقبالها لطلابها ابتداء من اليوم الأربعاء.

وفي 19 ديسمبر الماضي، قرر المجلس البلدي أبوسليم، إيقاف الدراسة كليا في جميع المدارس التعليمية بالقطاعين العام والخاص، بسبب الاشتباكات الدائرة في أبوسليم، مما ألحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، ويمثل خطرا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشهدت الفترة الماضية تعرض عدد من المدارس إلى قصف وقذائف جراء الاشتباكات، منها واقعة سقوط قذيفة عشوائية قرب مدرسة رجب النائب الابتدائية ببلدية عين زارة، في 4 نوفمبر الماضي، خلال وجود التلاميذ داخلها، مما أدى إلى تحطم نوافذها، لتعلن مراقبة التعليم في البلدية، تعليق الدراسة في مدارس بالبلدية بسبب الاشتباكات في حينه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ليبيا بعد الهدنة» في أولى حلقات «عكس التيار» على قناة «الوسط»