وفد الوفاق يصل طرابلس بعد توقيع وثيقة وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 10:46 مساء
فائز السراج والوفد المرافق له لدى وصوله مطار معيتيقة, 14 يناير 2019 (المجلس الرئاسي)

عاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والوفد المرافق له، إلى طرابلس مختتماً جولته إلى إيطاليا وتركيا وروسيا، حيث وقع في موسكو على وثيقة وقف إطلاق النار وإجراءات استتباب الاستقرار، استجابة للمبادرة الروسية التركية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم، كان في استقبال السراج في مطار معيتيقة الدولي، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعضو المجلس أحمد حمزة، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وقيادات عسكرية وأمنية، وأعضاء بمجلس النواب والمجالس البلدية.

وقال السراج لدى وصوله، «مستعدون لمسارات السلم الذي يحتاج إلى شجاعة في إطار الثوابت الوطنية، وإذا اختاروا الحرب فنحن مستعدون وواثقون من قدراتنا».

وكان وفد حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقع على وثيقة وقف إطلاق النار خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو أمس، بينما طلب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، «مهلة للتوقيع على الاتفاق»، لكنها غادر موسكو بعدها بساعات.

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