تسجيل 132 حادثا مروريا و222 حادث أشخاص في طبرق خلال 2019

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 14 يناير 2020, 09:17 مساء

أعلنت مديرية أمن طبرق وقوع 132 حادثا مروريا، خلال العام 2019، فضلا عن وقوع 222 من حوادث الأشخاص.

وحسب إحصائية الحوادث للعام 2019، الصادرة عن قسم المرور بمديرية أمن طبرق، فإن إجمالي المركبات المتضررة وصل إلى 140 مركبة، بينما وصلت القيمة المالية لأضرار المركبات نحو 207 آلاف دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق في بيان اليوم، أن إجمالي إيراد المخالفات الفورية 33636.5 دينار، بينما كان عدد السيارات المحجوزة 590 مركبة خلال العام الماضي.

وتابع أن السيارات التي تم إزالة الزجاج المعتم من على زجاجها 508 مركبات، وعدد الشاحنات التي تم استيقافها بالمسير الليلي 1450 شاحنة.

وحسب البيان سجلت حوادث القتل 46 حادثا، و66 حادث أشخاص، و42 حادثا بليغا، و68 حادث أشخاص بليغا، و25 حادثا بسيطا، و88 حادث أشخاص بسيطا، و19 حادث أضرار.

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