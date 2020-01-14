الحرس البلدي ببني وليد يحدد للمخابز بيع 5 أرغفة خبز بسعر دينار واحد

أفراد الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بأحد المخابز. (الإنترنت)

حدد جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، سعر بيع المخابز للخبز بحيث يكون سعر خمسة أرغفة دينارا واحدا فقط، وبوزن لا يقل عن 100 غرام للرغيف الواحد.

وقال مصدر بجهاز الحرس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن الجهاز طالب كل المخابز بالالتزام بالسعر والوزن المحددين، وحذر كل من يخالف قرار تحديد سعر الرغيف باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضده.

وذكر المصدر أن أعضاء جهاز الحرس البلدي سيقومون بعدة جولات تفتيشية لمتابعة السعر الجديد للبيع، داعيا كل المواطنين إلى التواصل مع الجهاز في حالة عدم التزام المخابز بالسعر والوزن المحدد.

يشار إلى أن سعر رغيف الخبز في بلدية بني وليد بلغ دينارا واحدا لكل ثلاثة أرغفة في كل المخابز في المدينة خلال الفترة الأخيرة.