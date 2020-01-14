الحرس البلدي ببني وليد يحدد للمخابز بيع 5 أرغفة خبز بسعر دينار واحد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 14 يناير 2020, 08:11 مساء
أفراد الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بأحد المخابز. (الإنترنت)

حدد جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، سعر بيع المخابز للخبز بحيث يكون سعر خمسة أرغفة دينارا واحدا فقط، وبوزن لا يقل عن 100 غرام للرغيف الواحد.

وقال مصدر بجهاز الحرس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن الجهاز طالب كل المخابز بالالتزام بالسعر والوزن المحددين، وحذر كل من يخالف قرار تحديد سعر الرغيف باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضده.

وذكر المصدر أن أعضاء جهاز الحرس البلدي سيقومون بعدة جولات تفتيشية لمتابعة السعر الجديد للبيع، داعيا كل المواطنين إلى التواصل مع الجهاز في حالة عدم التزام المخابز بالسعر والوزن المحدد.

يشار إلى أن سعر رغيف الخبز في بلدية بني وليد بلغ دينارا واحدا لكل ثلاثة أرغفة في كل المخابز في المدينة خلال الفترة الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ليبيا بعد الهدنة» في أولى حلقات «عكس التيار» على قناة «الوسط»