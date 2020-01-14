تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

غلاف التقرير الصادر عن مؤسسة ضمان الاستثمار بالكويت (بوابة الوسط)

أظهر تقرير مناخ الاستثمار للعام 2019 أن ليبيا جاءت في المرتبة التاسعة عربيا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى الدول العربية في العام 2018.

فلم تشهد ليبيا غير تأسيس مشروعين اثنين خلال العام 2018، بلغت تكلفتهما الاستثمارية مليارا و23 مليون دولار، وهو رقم ضئيل بالقياس لفرص الاستثمار الممكنة، لولا ما تشهده البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي. ومع ذلك فإن ليببا تسبق دولا عربية مستقرة كتونس والأردن والكويت، كما تسبق كلا من لبنان والسودان.

تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي

ويصدر التقرير عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومقرها الكويت، حيث كشف عن استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34% العام 2018، مقارنة مع العام 2017.

وفي المراكز الأولى عربيا على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام 2018، تصدرت كل من سلطنة عمان والسعودية والإمارات ومصر المراكز الأربعة الأولى. فقد احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى باستثمارات مباشرة جديدة لنحو 57 مشروعا ما قيمته 19.63 مليار دولار، وفرت عشرة آلاف و987 وظيفة.

تلتها السعودية بنحو 15.53 مليار دولار استثمارات نحو 103 مشروعات وفرت عشرة آلاف و679 وظيفة، ثم الإمارات التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 14.13 مليار دولار في 378 مشروعا وظفت 29 ألفا و322 وظيفة.

مصر والجزائر والمغرب والعراق

وفي المركز الرابع جاءت مصر التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12.45 مليار دولار في 91 مشروعا، وفرت 32.27 ألف وظيفة. فيما جاءت المراكز التالية لمصر كالتالي: الجزائر خامسة بنحو 9.26 مليار دولار، ثم المغرب سادسة بنحو 4.48 مليار دولار، فالعراق والبحرين بقيمة 2.85 مليار و1.42 مليار دولار على التوالي.

أما تونس التي تبعت ليبيا، فقد استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 554 مليون دولار، وجاءت قطر في المركز الحادي عشر باستثمارات أجنبية مباشرة جديدة بنحو 534 مليون دولار في 42 مشروعا، تلتها الأردن التي جذبت 387 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 13 مشروعا خلال العام نفسه، ثم الكويت بنحو 341 مليون دولار في 28 مشروعا.

وفي ذيل القائمة جاء السودان الذي لم يشهد خلال العام 2018 استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من 25 مليون دولار. وأظهرت أرقام تقرير مناخ الاستثمار أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية بلغ 83.45 مليار دولار، جرى توظيفها في نحو 876 مشروعا، وفرت بدورها 134.21 ألف فرصة عمل.