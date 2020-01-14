إيرادات مؤسسة النفط تهبط 8.3% إلى 22.49 مليار دولار في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 05:55 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيراداتها من النفط زادت بنسبة 23% في شهر ديسمبر الماضي لتسجل نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بإيراداتها في شهر نوفمبر، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 22.49 مليار دولار في العام 2019.

ومع ذلك، أوضحت المؤسسة أن إجمالي هذه الإيرادات السنوية انخفض بنسبة 8.3% مقارنة بما سجلته في العام 2018، البالغ 24.55 مليار دولار، حسب ما جاء في بيانها على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أن هذه الأرقام تعكس تراجعا في سعر النفط، الذي انخفض متوسطه السنوي من 69.78 دولار للبرميل الواحد في العام 2018 إلى 63.83 دولار للبرميل في 2019.

وتتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

إلى ذلك أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله إلى نجاح المؤسسة في الحفاظ على استمرار الإنتاج،على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها، موفّرة بذلك الإيرادات التي يعتمد عليها الشعب الليبي، ومساهمة في استقرار سوق النفط العالمية.

ويُفسّر الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر ديسمبر، والذي يقدّر بحوالي 8.5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع ضئيل في سعر النفط منذ العام الماضي.

وتشمل إيرادات شهر ديسمبر عائدات مبيعات تمّت في شهر نوفمبر. يذكر أن متوسّط سعر سلة خامات أوبك في شهر نوفمبر 2019 قد بلغ 62.94 دولار، مقابل 65.33 دولار في شهر نوفمبر 2018.

وتحرص مؤسسة النفط على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، كما دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018، ممّا يجعلها مثالا يحتذى به لكافّة المؤسسات الليبية الأخرى.

وتقوم المؤسسة بتحويل كافّة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي، وتتلقى في المقابل ميزانياتها التشغيلية والرأسمالية من وزارتي المالية والتخطيط، ويتولى صرفها المصرف المركزي.

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