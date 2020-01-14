ميركل: السراج وحفتر مدعوان لمؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 05:18 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان لحضور مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل، وفق بيان نشرته الحكومة الألمانية.

وأضافت ميركل أن الدول والمنظمات التي ستشارك في المؤتمر هي كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر.

كما ستشارك كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى دعوة كل من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ويأتي المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين تنفيذا لمقترح دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي يوم 29 يوليو 2019، ضمن خطة تضمنت حشد الدعم لوقف القتال في طرابلس وتنظيم ملتقى يجمع الأطراف الليبية.

وتأجل تنظيم مؤتمر برلين لأكثر من خمسة أشهر إلا أن ألمانيا استضافت خمسة اجتماعات تحضيرية للمؤتمر، شارك فيها ممثلون عن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا كان آخرها في 10 ديسمبر 2020.

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