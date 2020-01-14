السراج يجتمع مع سفير الولايات المتحدة لدى تركيا

لقاء السراج مع السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن رئيس المجلس، فائز السراج، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، واستجابة حكومة الوفاق الوطني لدعوة الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار، كخطوة للعودة إلى المسار السياسي عبر مؤتمر برلين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، للسفير الأميركي لدى تركيا «أهمية أن تتم العودة إلى هذا المسار، وفقا للاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص، ومن خلال مؤتمر وطني ليبي».

من جانبه أكد السفير الأميركي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية عبر الحوار ومن خلال مسارات مؤتمر برلين للسلام.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب، وسبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.