اتفاق بين الهلال الأحمر الليبي والجزائري على تسيير قوافل طبية مشتركة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 14 يناير 2020, 04:40 مساء
قافلة مساعدات إنسانية جزائرية مرسلة إلى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن «الهلال الأحمر» الجزائري إرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى ليبيا تشمل 60 إلى 70 طنًّا من المواد الغذائية والأدوية والأفرشة، وذلك في إطار توقيعه مع «الهلال الأحمر» الليبي اتفاقًا لتسيير قوافل طبية مشتركة.

وقالت رئيسة «الهلال الأحمر» الجزائري سعيدة بن حبيلس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن هذه القافلة تتضمن «مساعدات تبرع بها مواطنون جزائريون لإخوانهم الليبيين»، وذلك في وقت اختتم وفد ليبي يقوده الأمين العام لـ«الهلال الأحمر» الليبي، مرعي عبد الحميد الدرسي، زيارة إلى الجزائر. وقبل أسبوعين أرسلت الجزائر مساعدات إنسانية تتجاوز 100 طن إلى ليبيا.

ووقع «الهلال الأحمر» الجزائري مع نظيره الليبي اتفاقية شراكة تنص على تعزيز القدرات بين الهيئتين عن طريق تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الإنسانية، إلى جانب تنسيق العمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار تفعيل آليات دعم وتطوير التعاون بين الهيئتين.

وتنص الاتفاقية كذلك على التنسيق بين الهيئتين في مجال إعادة الروابط العائلية وتبادل الزيارات وتشجيع التوأمة بين فروع «الهلال الأحمر» الجزائري ونظيره الليبي على مستوى المناطق الحدودية، وذلك لدعم وتنمية هذه المناطق والاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية بها. كما اتفق الجانبان على تسيير قوافل طبية مشتركة؛ بهدف تقديم مساعدات متبادلة على مستوى المناطق الحدودية وتوفير الرعاية الصحية.

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