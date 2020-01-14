توافق مصري - إيطالي على تكثيف الجهود لدعم التسوية الشاملة للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 03:52 مساء
السيسي وكونتي خلال لقائهما في القاهرة. (الرئاسة المصرية)

أعلنت الرئاسة المصرية توافقًا مصريًّا إيطاليًّا على تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لدعم مساعي التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، وفق ما نشره الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن «اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها».

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن ترحيبه برئيس الوزراء الإيطالي في القاهرة، مثمنًا العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي لعديد التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيرًا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومؤكدًا حرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع هذه العلاقات، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

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