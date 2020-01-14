مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة وعلاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 03:36 مساء

أظهرت بيانات المصرف المركزي في طرابلس أن مخصصات أرباب أسر من مدفوعات النقد الأجنبي خلال العام 2019 بلغت 7.6 مليار دولار، فيما سجلت حولات الدراسة والعلاج نحو 2.19 مليار دولار.

وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء عن المصرف بشأن إجمالي الإيرادات والنفقات للعام الماضي أن مدفوعات النقد الأجنبي وصلت إلى 24.6 مليار دولار، وتوزعت إلى: 

أولا: 17.7 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 7.6 مليار دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، و 7.912 مليار دولار للاعتمادات،ـ و 2,196 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

ثانيا: 6.8 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 1.6 مليار دولار للمنح والرسوم للطلبة الدارسين بالخارج، والسفارات ومصروفات القضايا الخارجية والتزامات العلاج بالخارج، و 4.3 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط و857 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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