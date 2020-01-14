مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة وعلاج

أظهرت بيانات المصرف المركزي في طرابلس أن مخصصات أرباب أسر من مدفوعات النقد الأجنبي خلال العام 2019 بلغت 7.6 مليار دولار، فيما سجلت حولات الدراسة والعلاج نحو 2.19 مليار دولار.

وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء عن المصرف بشأن إجمالي الإيرادات والنفقات للعام الماضي أن مدفوعات النقد الأجنبي وصلت إلى 24.6 مليار دولار، وتوزعت إلى:

أولا: 17.7 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 7.6 مليار دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، و 7.912 مليار دولار للاعتمادات،ـ و 2,196 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.