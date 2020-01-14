مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم معدات جراحة القلب المفتوح

مستشفى طرابلس الجامعي، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مستشفى طرابلس الجامعي أجهزة ومعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق، تنفيذا لخطة دعم القطاع الصحي العام.

وتضمنت الشحنة معدات جراحة القلب المفتوح، وجهاز أشعة متنقل، وأجهزة تخدير، وجهاز موجات فوق الصوتية، وطاولات عمليات مع ملحقاتها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشملت أيضا: «جهازين تخطيط القلب وشاشات مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز أشعة ثابت، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز ضخ وريدي».

أنشئ المستشفى كمركز طبي متخصص يضم 1450 سريرا، وكان يطلق عليه مركز طرابلس الطبي، وقد صدر قرار بإعادة تنظيمه كمستشفى جامعي العام 2018.