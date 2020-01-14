الدفاع الروسية: حفتر يحتاج إلى يومين من أجل استشارات محلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 02:32 مساء
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزارة الدفاع الروسية إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بحاجة إلى يومين من أجل استشارات محلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الوزارة، أن حفتر «ينظر بإيجابية إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق»، منوهة بأنه تقبل البيان الختام بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وأشارت إلى تأكيد المشاركين في مفاوضات موسكو أمس، التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، منوهة بأن «التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء».

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وغادر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار، بينما وقع وفد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على الوثيقة الخاصة به.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن مصدر مقرب من القيادة العامة قوله إن «حفتر لن يوقع على الاتفاق ما لم يوضع جدول زمني لإنهاء وحل الميليشيات»، مشيرا إلى أن «هذه نقطة الخلاف».

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