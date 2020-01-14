مصرع أكثر من 110 أشخاص جراء عواصف ثلجية في أفغانستان وباكستان

امرأة تسير وسط الثلوج في كويتا بباكستان في 13 يناير 2020. (فرانس برس).

أعلن مسؤولون في باكستان وأفغانستان، الثلاثاء، مقتل 110 أشخاص في الأسبوعين الأخيرين، جراء انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف، فيما ما زالت الجهود مستمرة للوصول إلى آخرين عالقين نتيجة التساقط الكثيف للثلوج، حسب وكالة «فرانس برس».

وقتل 75 شخصا على الأقل وجرح عشرات في مختلف أنحاء باكستان، فيما لا يزال هناك عدد من الأشخاص مفقودين؛ بسبب حوادث متصلة بسوء حالة الطقس، فيما قتل 39 شخصا، وجرح ستون آخرون في أفغانستان المجاورة، وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار الطقس العاصف واشتداده.

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وكانت كشمير الباكستانية الأكثر تضررا مع مقتل 55 شخصا في الأيام الأخيرة، كما أعلن بيان لإدارة الكوارث في الولاية، موضحا أن 19 شخصا على الأقل قتلوا وفقد عشرة آخرون في وادي نيلوم وحده، حيث أدى تساقط الثلوج بغزارة إلى انهيار.

وقال نائب المسؤول الإداري عن الوادي المجاور لولاية كشمير الهندية، راجا شاهد، إن 58 شخصا لقوا حتفهم وجرح 47 آخرون في انهيارات ثلجية أدت إلى تدمير أو أضرار بأكثر من 150 منزلا ومتجرا.

وفي بلوشستان (جنوب غرب) قتل عشرون شخصا ، كما أعلنت إدارة الكوارث، وقال المسؤول في إدارة الكوارث المحلية، محمد يونس، لـ«فرانس برس» معظم الذين قتلوا من النساء والأطفال، وتحدث عن سقوط 17 جريحا، وأضاف أن معظم الأشخاص ما زالوا معزولين بسبب الأحوال الجوية السيئة، لذلك لا يمكن أن تكون حصيلة الضحايا في بلوشستان نهائية نظرا لتعذر الوصول إلى العديد من المناطق.

وأوضح رئيس هذه السلطة المحلي، عمران زركون، أن قوات شبه عسكرية نشرت لإنقاذ مئات الأشخاص في منطقة كان مهترزاي.

وفي أفغانستان المجاورة، قال الناطق باسم مصلحة إدارة الكوارث الطبيعية، أحمد تميم عظيمي، إن «معظم الأضرار حصلت بعدما انهارت سقوف المنازل بسبب تساقط الثلوج والأمطار بكثافة»، ولفت إلى تضرر أكثر من 300 منزل في الولايات الشرقية والغربية. وكانت المناطق الأكثر تضررا هي ولايات قندهار وهلمند وزابل وهرات.

في هرات، قتل سبعة أشخاص وكلهم أفراد من نفس العائلة بينهم أطفال، حين انهار سقف منزلهم كما أضاف عظيمي. وعادة تسجل أفغانستان عددا من الوفيات في فصل الشتاء القارس، حيث لا تزال البلاد تعاني الفقر رغم تدفق المليارات من المساعدات من المجموعة الدولية.