مصرف ليبيا المركزي: تراجع التضخم وارتفاع الناتج المحلي في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 01:52 مساء
المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصرف ليبيا المركزي إنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 49.7 مليار دينار خلال العام 2019، في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى -2.2%.

وبالنسبة للأعوام الثلاثة الماضية، صعد الناتج المحلي من 3.4 مليار دينار في العام 2017، إلى 47.1 مليار دينار في العام 2018، كما انخفضت مستويات التضخم (المستوى العام لأسعار السلع والخدمات) من 28.5% في العام 2017 إلى مستويات سالبة منذ الربع الأخير من العام 2018، حسب بيانات «المركزي»، الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات انخفاض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية من 9.2 دينار أعلى مستوى بلغه في العام 2017 إلى 4.08 دينار في العام 2018.

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