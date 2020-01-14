البعثة الأممية تحث الأطراف الليبية على الالتزام بوقف إطلاق النار

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة (أرشيفية: الإنترنت)

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف في البلاد على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقالت البعثة: «من أجل المدنيين في طرابلس ومئات الآلاف الذين فروا من منازلهم و116 ألف طفل غير قادرين على حضور فصولهم الدراسية، تحث الأمم المتحدة الأطراف على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن وإعطاء الجهود الدبلوماسية الجارية فرصة للتوصل لوقف دائم للعمليات العسكرية والعودة للعملية السياسية»، حسب بيان على حسابها في موقع التواصل «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر دبلوماسية صباح اليوم أنّ هناك مباحثات تجري في الأمم المتّحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، تكون على غرار تلك الموجودة في اليمن حاليا.

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وتحدثت حكومة الوفاق والقيادة العامة عن وقوع خروقات للهدنة منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، في حين قال سكان من منطقتي صلاح الدين وعين زارة بطرابلس، في اتصال مع «بوابة الوسط» إنهم سمعوا أصوات قصف بالسلاح الثقيل في الساعات الأولى من صباح اليوم.