الرئيس الجزائري يقبل دعوة ميركل للمشاركة في مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 12:23 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون, (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالمجيد تبون سيشارك في المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين الأحد المقبل حول ليبيا بمشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون «تلقى مساء الإثنين مكالمة هاتفية حول الوضع في ليبيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل» التي وجهت له «دعوة للمشاركة» في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يفترض أن يُعقد في 19 يناير في برلين، موضحة أن الرئيس تبون «قبل الدعوة» حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت الحكومة الألمانية أعلنت الإثنين أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا «سيعقد في برلين في كل الأحوال في يناير»، مشيرة إلى التاسع عشر من يناير كموعد لانعقاده، دون تأكيد.

ومنذ قرار تركيا نشر قوات في ليبيا، كثفت الدبلوماسية الجزائرية المبادرات السياسية لتهدئة الأزمة في ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو ألف كيلومتر. وفي الآونة الأخيرة، زار الجزائر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وكذلك وزراء خارجية تركيا ومصر وإيطاليا وممثل الاتحاد الأفريقي.

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