الحكومة الموقتة تدرس معالجة مشاكل طفح المياه السوداء والأمطار في بنغازي

اجتماع رئيس هيئة الموارد المائية بالحكومة الموقتة مع وفد إحدى الشركات لبحث أزمة الصرف الصحي في بنغازي. (الإنترنت)

قالت الحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، إنها باشرت في دراسة معالجة مشاكل طفح المياه السوداء والأمطار بمدينة بنغازي، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي اجتمع بمقر ديوان الحكومة في بنغازي مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال محطات رفع ومعالجة المياه بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وأضافت أن الاجتماع «ناقش آليات إيجاد الحلول السريعة لمحطات الرفع بمدينة بنغازي التي تعرضت للدمار والتخريب أثناء سيطرة الجماعات الإرهابية على مواقع تلك المحطات، وأدى تدمير المحطة على أيدي الإرهابيين إلى تفاقم مشاكل طفح مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق بنغازي».

وتطرق النقاش إلى كيفية حل مختنقات شبكات تصريف مياه الأمطار التي تعاني منها المدينة، مؤكدين على ضرورة إعداد الدراسة اللازمة للمشروع في وقت قصير لتتم المباشرة في تنفيذه على الفور لما له من أهمية في معالجة مختنقات المدينة، وفقًا للمكتب الإعلامي بالحكومة.