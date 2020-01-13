الحكومة الموقتة تدرس معالجة مشاكل طفح المياه السوداء والأمطار في بنغازي

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 13 يناير 2020, 10:53 مساء
اجتماع رئيس هيئة الموارد المائية بالحكومة الموقتة مع وفد إحدى الشركات لبحث أزمة الصرف الصحي في بنغازي. (الإنترنت)

قالت الحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، إنها باشرت في دراسة معالجة مشاكل طفح المياه السوداء والأمطار بمدينة بنغازي، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي اجتمع بمقر ديوان الحكومة في بنغازي مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال محطات رفع ومعالجة المياه بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وأضافت أن الاجتماع «ناقش آليات إيجاد الحلول السريعة لمحطات الرفع بمدينة بنغازي التي تعرضت للدمار والتخريب أثناء سيطرة الجماعات الإرهابية على مواقع تلك المحطات، وأدى تدمير المحطة على أيدي الإرهابيين إلى تفاقم مشاكل طفح مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق بنغازي».

وتطرق النقاش إلى كيفية حل مختنقات شبكات تصريف مياه الأمطار التي تعاني منها المدينة، مؤكدين على ضرورة إعداد الدراسة اللازمة للمشروع في وقت قصير لتتم المباشرة في تنفيذه على الفور لما له من أهمية في معالجة مختنقات المدينة، وفقًا للمكتب الإعلامي بالحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
حرائق أستراليا تحت السيطرة وتوقع هطول أمطار بالمناطق المنكوبة
دولى
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
مطالب بنقل الكوالا المهدد في أستراليا إلى نيوزيلندا
علوم وتكنولوجيا
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجه جديد لبرازيلية ناجية من السرطان