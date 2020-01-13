مصادر أوروبية لا تستبعد إرسال «بعثة سلام» إلى ليبيا

رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل, (أرشيفية : الإنترنت)

قالت مصادر أوروبية، إن إرسال مهمة حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا «غير مستبعدة»، ولكنها «ليست واقعية في الوقت الراهن الذي لا يزال مبكراً جدًا».

وترى تلك المصادر، وفق وكالة «آكي»، أن الخطوة التالية تكمن في «إحراز تقدم إيجابي جديد في عملية برلين»، إذ يحاول رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إقناع الزعماء الذين لديهم تأثير في المنطقة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في المؤتمر الدولي، الذي سينطلق في برلين يوم الأحد المقبل.

وبشأن فرضية تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وهو مقترح إيطالي، تفيد المصادر بأن ذلك لم يعرض للنقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، ولكن «لا ينبغي استبعاده».

ونوهت تلك المصادر بأنه من «من الضروري إحداث زخم» لتفادي تصعيدات عسكرية جديدة في ليبيا وتوفير «إطار سياسي وأفق»، لافتة إلى أن كل هذا سيثار من جانب رئيس المجلس الأوروبي الليلة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وتخطط ألمانيا لعقد مؤتمر دول حول ليبيا في برلين بشأن يوم الأحد المقبل، حسب ما نقلته «رويترز» عن مشاركين اثنين في الاجتماعات التحضيرية اليوم الإثنين.

وأشارت «رويترز» إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور برلين في نفس اليوم، دون إعطاء تفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت الماضي، بأن محادثات السلام الليبية ستعقد في ألمانيا، مضيفة أن تلك المحادثات تستهدف تحقيق أمن واستقرار ليبيا.