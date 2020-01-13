باحث سياسي أمريكي: إيطاليا لديها القدرة العسكرية اللازمة «للسيطرة على ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 09:03 مساء
الباحث السياسي الأمريكي إدوارد لوتواك, (أرشيفية : الإنترنت)

يرى الباحث السياسي الأمريكي إدوارد لوتواك إن «إيطاليا تمتلك القدرة العسكرية اللازمة للسيطرة على ليبيا»، مضيفا «لدى الدول الأوروبية الأسلحة، وهي تجيد استخدامها أيضًا».

وأضاف لوتواك، في مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) الإيطالية الإثنين، «بإمكان القوات المسلحة الإيطالية أن تصدّ إيران وتركيا»، لكن «لاستخدام القوة العسكرية في خدمة المصلحة الوطنية، يجب توفر التلاحم الوطني».

وأوضح أن إيطاليا تتمتع بالقدرة العسكرية اللازمة للسيطرة على ليبيا.. سيكون كافياً تحريك القوات التي لديها الآن في كوسوفو أو أفغانستان.. لكنها تفتقر الى التماسك السياسي للقيام بذلك».

وشدد على أن قوة كل دولة تعتمد على قدرتها العسكرية والاقتصادية مضروبة بالتلاحم الوطني اللازم لاستخدامها، لذا فـ«ألف حاملة طائرات + تلاحم يعادل الصفر = صفر».

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