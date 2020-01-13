ترامب وميركل يناقشان الأوضاع الأمنية في ليبيا

ترامب وميركل في واتفورد ببريطانيا يوم 4 ديسمبر 2019. (رويترز)

قال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا يوم الأحد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.

ونقلت «رويترز» أن ذلك جاء بعد حوار منفصل بين الزعيمين الأسبوع الماضي عندما بحثا «الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق».

وتخطط ألمانيا لعقد مؤتمر دول حول ليبيا في برلين بشأن يوم الأحد المقبل، حسب ما نقلته «رويترز» عن مشاركين اثنين في الاجتماعات التحضيرية اليوم الإثنين.

وأشارت «رويترز» إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور برلين في نفس اليوم، دون إعطاء تفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت الماضي، بأن محادثات السلام الليبية ستعقد في ألمانيا، مضيفة أن تلك المحادثات تستهدف تحقيق أمن واستقرار ليبيا.