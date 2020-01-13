وفد جزائري رفيع المستوى يزور السعودية والإمارات لدعم وقف إطلاق في ليبيا

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم. (الإنترنت)

قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، إن وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزير صبري بوقادوم، سيتوجه يومي 14 و15 يناير الجاري إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد البيان بأن الوفد الجزائري سيجري مباحثات مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين خلال هذه الزيارة «ستتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في ليبيا عبر استعراض سبل وقف التصعيد العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق النار والتشاور حول طرق دعم مسار بعث التسوية السياسية لهذه الأزمة عبر الحوار بين مختلف الأطراف الليبية».

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في البيان أن الزيارة ستكون «مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون مع البلدين الشقيقين وضبط أجندة لعقد مختلف آليات التعاون الثنائي».