أوغلو: السراج وقع على الاتفاق ووفد حفتر طلب مهلة حتى صباح غد

وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو, خلال مؤتمر صحفي بموسكو, 13 يناير 2019 (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو أن وفد حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقع على وثيقة وقف إطلاق النار خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم في العاصمة الروسية موسكو، بينما المشير خليفة حفتر «طلب مهلة حتى صباح غد للتوقيع على الاتفاق من عدمه».

وتحدث أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد مساء اليوم في موسكو، عن الجهود الروسية التركية التي بدأت في الثامن من يناير بالدعوة إلي وقف إطلاق النار والهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ فعليا ليل السبت – الأحد.

وأشار إلى الاجتماعات التي جرت اليوم في العاصمة الروسية، لإعداد وثيقة وقف إطلاق النار، موضحا أن الاتفاق راعى «الحل الوسط» بين مقترحات كل من وفدي السراج وحفتر.