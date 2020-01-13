مراقبة تعليم بني وليد تتسلم صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 13 يناير 2020, 05:18 مساء
وكيل وزارة التعليم يسلم مراقبة التعليم في بني وليد صكوك الميزانية التشغيلية. (الإنترنت)

سلمت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني مراقبة التعليم في بلدية بني وليد صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» أن إجمالي القيمة المالية للصكوك التي تسلمتها المراقبة بلغ 525 ألف دينار.

وذكر صالح أن مراقبة التعليم طالبت كافة إدارات المؤسسات التعليمية بضرورة الالتزام والتقيد ببنود الميزانية التشغيلية، على أن تخصص 25% من القيمة لصالح مستلزمات النشاط المدرسي والهدايا التشجيعية للطلاب.

وذكرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أن إجمالي ما تم تخصيصه من ميزانية تشغيلية للمدارس ضمن الترتيبات المالية للعام 2019 تبلغ قيمته 30 مليون دينار بكافة مراقبات التعليم.

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