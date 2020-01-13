مجلس النواب يصادق على قانون الميزانية العامة الجديدة بـ49 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 13 يناير 2020, 04:50 مساء
شعار مجلس النواب, (أرشيفية : الإنترنت)

صادق مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين على مسودة قانون الميزانية العامة لعام 2020 بقيمة 49 مليار دينار، وفق عضو المجلس محمد إجديد.

وأوضح إجديد، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة شهدت مناقشة قانون الميزانية العامة للعام 2020، والتي تبلغ قيمتها 49 مليار دينار ليبي، مع «وضع ملاحظات مجلس النواب»، إذ تم التصديق عليه بأغلبية الحضور بملاحظات المجلس والتي تبلع 27 ملاحظة.

وبحسب إجديد فإن مجلس النواب استأنف اليوم جلسته المعلقة بمدينة بنغازي بحضور أكثر من 50 نائبا، وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب بنقل الكوالا المهدد في أستراليا إلى نيوزيلندا
علوم وتكنولوجيا
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجه جديد لبرازيلية ناجية من السرطان