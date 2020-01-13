مجلس النواب يصادق على قانون الميزانية العامة الجديدة بـ49 مليار دينار

شعار مجلس النواب, (أرشيفية : الإنترنت)

صادق مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين على مسودة قانون الميزانية العامة لعام 2020 بقيمة 49 مليار دينار، وفق عضو المجلس محمد إجديد.

وأوضح إجديد، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة شهدت مناقشة قانون الميزانية العامة للعام 2020، والتي تبلغ قيمتها 49 مليار دينار ليبي، مع «وضع ملاحظات مجلس النواب»، إذ تم التصديق عليه بأغلبية الحضور بملاحظات المجلس والتي تبلع 27 ملاحظة.

وبحسب إجديد فإن مجلس النواب استأنف اليوم جلسته المعلقة بمدينة بنغازي بحضور أكثر من 50 نائبا، وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.