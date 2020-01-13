كونتي: نحن مع حل سياسي دائم في ليبيا وليس «موقتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 04:18 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده ترغب في أن تكون جزءا من الحل في ليبيا وفي المنطقة عموما، مؤكدا «نحن دائما مع حل سياسي دائم وليس موقتا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب إردوغان، اليوم الاثنين إن مؤتمر برلين سيشكل فرصة مهمة لأن يحل السلام في ليبيا، وأن ينهي النزاع المسلح في البلاد.

وأشار إلى أن المؤتمر «سيعقد قريبا جدا، وآمل بأن ينتهي النزاع المسلح ويحل مكانه السلام في ليبيا»، مشيرا إلى رغبة بلاده في إيجاد شريك مهم تعتمد عليه مستقبلا في ليبيا.

واعتبر أن «الاستقرار والاستقلالية في ليبيا مهم بالنسبة إلى إيطاليا ولا يمكن أن تتنازل عنه، وسيتم ذلك في مؤتمر برلين برعاية من الأمم المتحدة».

وأضاف كونتي ردا على سؤال حول ما يقصده بالحل السياسي، قائلا: إن ضمان وقف إطلاق النار على الأرض جيد، لكن من المهم أن يتوج هذا المسار بانتخابات نزيهة حتى تبقى ليبيا موحدة ومستقرة.

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