كونتي: مؤتمر برلين فرصة لإحلال السلام وإنهاء النزاع المسلح في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي إن مؤتمر برلين سيشكل فرصة مهمة لأن يحل السلام في ليبيا، وأن ينهي النزاع المسلح في البلاد.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، إن المؤتمر «سيعقد قريبًا جدًّا، وآمل بأن ينتهي النزاع المسلح ويحل مكانه السلام في ليبيا»، مشيرًا إلى رغبة بلاده في إيجاد شريك مهم يعتمد عليه مستقبلًا في ليبيا.

واعتبر أن «الاستقرار والاستقلالية في ليبيا مهم بالنسبة إلى إيطاليا، ولا يمكن أن تتنازل عنه، وسيتم ذلك في مؤتمر برلين برعاية من الأمم المتحدة.. سنكون جزءًا من الحل في إطار ليبيا وغيرها».