وزيرا خارجية ودفاع روسيا يستقبلان حفتر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 02:40 مساء
القائد العام للجيش خليفة حفتر ووزير الدفاع الروسي سيرغي كوجوغيتوفيتش في موسكو، 13 يناير 2020، (وال البيضاء)

استقبل وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين في موسكو.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء صورتين لاستقبال حفتر الذي حضر إلى العاصمة الروسية على رأس وفد القيادة العامة، للمشاركة في المفاوضات الهادفة إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق.

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ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليل أمس الأحد، بعد دعوة من الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقد عقد اجتماع تحضيري صباح اليوم بين وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في هذا الشأن.

واليوم أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، مشاركة طرفي النزاع والدول الفاعلة في مؤتمر برلين، الذي رجح أن يعقد يوم الأحد المقبل.

حفتر ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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