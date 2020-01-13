رينزي: أوروبا غابت عن ليبيا وإيطاليا لا تتحرك بشكل جيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 01:51 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، (أرشيفية: الإنترنت)

أبدى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي «اندهاشه من غياب أوروبا عن الوضع في ليبيا، يرافقه عدم التزام أميركي».

وأشار زعيم تيار «إيطاليا حيّة» إلى «تجدد الدور الريادي لصالح روسيا وتركيا» في ليبيا، مبينا أن «تركيا تهتم بمنطقة المتوسط ​​أكثر من أوروبا، كما أن إيطاليا لا تتحرك بشكل جيد في بهذا الصدد، التي ينبغي أن تكون رائدة في ليبيا وفي منطقة المتوسط ​​على وجه الخصوص»، حسب تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»،اليوم الإثنين.

ودعا رينزي الحكومة الإيطالية إلى «تغيير نهجها والاستيقاظ»، متابعا: «لكن يجب على أوروبا بأسرها أن تختار طبيعة العلاقة التي تربطها بأفريقيا والشرق».

ويوم السبت الماضي، صرح وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، بأن «تركيا وروسيا وإيطاليا اتفقت على الجلوس حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا»، بينما يجري رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، زيارة إلى أنقرة اليوم حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للتباحث بشأن الأزمة الليبية.

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