تنفيذ أعمال صيانة عاجلة في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 12:20 مساء
إجراء أعمال صيانة في المهبط الرئيسي لمطار معيتيقة، 12 يناير 2020، (مواصلات الوفاق)

نفذت إدارة مطار معيتيقة الدولي، أعمال صيانة عاجلة في المهبط الرئيسي للمطار وممرات التوصيل التي تعرضت لأضرار نتيجة القذائف التي سقطت خلال الأيام الماضية.

وكلفت شركة الأشغال العامة بتنفيذ الأعمال، وصيانة بعض المرافق والمنظومات الخدمية الأخرى، بما في ذلك صيانة الإنارة الخاصة بالحقل الجوي من طرف القسم المختص بالمطار، وذلك لوجود بعض الأعطال الكهربائية، حسب بيان مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى تنظيف المهبط وممرات التوصيل والساحات بالكامل؛ للتأكد من خلوها من الشظايا الناتجة عن القصف، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية من المطار.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، أمس، استئناف رحلاتها عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد عودة الملاحة الجوية فيه.

يأتي ذلك بعد سريان الهدنة بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة منذ ليل الأحد، كما نقلت وكالات أجنبية أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر سيلتقيان في موسكو اليوم لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

تضرر المهبط جراء سقوط قذيفة
جانب آخر من الأضرار التي تعرض لها المطار خلال الأيام الماضية
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