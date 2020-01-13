«فرانس برس»: السراج وحفتر في موسكو اليوم لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 08:42 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن «رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، سيزوران موسكو اليوم الإثنين؛ لتوقيع اتفاق حول تفاصيل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد».

وسبق أن صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، بأن السراج وحفتر، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية، كما نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن مصادر أن حفتر موجود في العاصمة الروسية حاليا.

تفاصيل الاتفاق
أضاف دينغوف أن الطرفين سيحددان في موسكو «طرق تسوية مستقبلية في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة».

وأشار دينغوف إلى أن السراج وحفتر سيلتقيان «بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ»، لافتا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين أيضا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات.

ولفتت الوكالة الفرنسية إلى التوقعات بأن يصل إلى موسكو الإثنين أيضا وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود شاوش أوغلو وخلوصي أكار.

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ودعا السراج، في خطاب اليوم إلى «طيّ صفحة الماضي»، قائلا: «أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار».

وكان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد، وقد لقى ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية.

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