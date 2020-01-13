العثور على نبتة مخدرة بجوار سكن للعاملين بمستشفى المقريف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 13 يناير 2020, 12:50 صباحا
نبتة مخدرة بجوار سكن للعاملين بمستشفى المقريف في أجدابيا, (أرشيفية : الإنترنت)

عثر جهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا على نبتة مخدرة مزروعة بجوار العمارات السكنية المخصصة للعاملين بمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز عبدالفتاح اكنيبيص لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن معلومات وردت من مصدر خاص تفيد بقيام شخص مصري الجنسية يدعى (خ. أ) يعمل بمستشفى المقريف بتعاطي المخدرات ويتردد عليه عدد من الأشخاص.

وأضاف أنه فور ورود المعلومات والتأكد منها عن طريق أعضاء التحريات فتح محضر جمع استدلال في الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالمعلومات حيث تبين لأعضاء التحريات أن الشخص لديه نبتة مزروعة بمحل إقامته يشتبه في أنها «نبتة مخدرة» كما تبين أنه موقوف على ذمة قضية جار الاستدلال فيها من قبل الكتيبة 166 التابعة للجيش الليبي.

وتابع أكنيبيص أن النيابة العامة أمرت بارسال عينة من النبتة المزروعة بمحل إقامة الشخص المطلوب إلى مركز الخبرة القضائية للتأكد من كونها مادة مخدرة من عدمها، والذي أكد بعد فحصها أنها «من النبتات المخدرة نوع حشيش».

وأكد رئيس وحدة التحقيق بجهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا أن أوراق محضر الاستدلال معروضة على النيابة العامة وفي انتظار إصدار إذن ضبط الشخص المطلوب وإعدام النبتة المخدرة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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