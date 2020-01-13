عودة طفح المياه السوداء بعمارات الضمان في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 12:16 صباحا
طفح المياه السوداء بعمارات الضمان في بني وليد, (أرشيفية : الإنترنت)

عادت مشكلة المياه والصرف الصحي وطفح المياه السوداء بعمارات الضمان في بني وليد مجددا هذه الأيام، لتشكل أزمة بيئية وإنسانية كبيرة دفعت عددا من الأسر إلى ترك منازلها.

وطالب سكان عمارات الضمان عبر «بوابة الوسط» اليوم الأحد، الجهات المسؤولة في البلدية بضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة خوفا من انتشار الأمراض والقوارض والحشرات.

وقال أحد السكان لـ«بوابة الوسط» إن أزمة مياه الصرف الصحي تسببت في نقل بعض الأمراض من بينها «اللشمانيا» إلى عدد من سكان المدينة، ما اضطر كثير من السكان لترك منازلهم خشية من تفاقم المشكلة.

يشار إلى أن شبكة الصرف الصحي في بني وليد بحاجة للصيانة والتأهيل بسبب تكرار تسرب وطفح المياه السوداء بعدد من الشوارع الرئيسية وهي مشكلة تنذر بانتشار الأمراض وأدت إلى إقفال الطرق عدة مرات بسبب انتشار الروائح الكريهة.

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