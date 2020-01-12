رئيس مجلس النواب يغادر إلى روسيا لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: رويترز)

غادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، القاهرة مساء الأحد، متوجهاً على رأس وفد إلى موسكو في زيارة لروسيا يبحث خلالها آخر التطورات على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، بحسب مصدر من مجلس النواب.

والتقى صالح خلال زيارته لمصر مع رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وعدد من القيادات وكبار المسئولين لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، إلى جانب مشاركته في بعض فعاليات البرلمان العربي لاستعراض الأزمة الليبية.

وأعلنت الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، قبول الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الأحد، وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على «الحق المشروع» لقوات حكومته بـ«الرد على أي هجوم أو عدوان». وهي الهدنة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في إسطنبول الأربعاء الماضي.

مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتطالب بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي

ورحبت مصر بوقف إطلاق النار الذي بدأ منتصف ليل السبت-الأحد بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، وأكدت دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.