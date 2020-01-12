الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو لـ«خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 10:55 مساء
الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط. (الإنترنت)

رحبت جامعة الدول العربية بوقف إطلاق النار في ليبيا، بعد إعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة عن الالتزام بوقف إطلاق النار من الدقيقة الأولى من اليوم الأحد.

ودعت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض «كل مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي» الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.  

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وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، قبول الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الأحد، وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على «الحق المشروع» لقوات حكومته بـ«الرد على أي هجوم أو عدوان». وهي الهدنة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في إسطنبول الأربعاء الماضي.

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