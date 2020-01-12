«الأعلى للدولة» يناقش دعوة سلامة لتحضير وعقد الحوارات الممهدة لمؤتمر برلين

اجتماع المجلس الأعلى للدولة, 12 يناير 2019 (المجلس الأعلى للدولة)

بحث المجلس الأعلى للدولة، الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة، للمجلس لتحضير وعقد الحوارات الممهدة لمؤتمر برلين.

وعقدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة اجتماعاً برؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، اليوم الأحد، ناقش تطورات الوضع السياسي الراهن.

وأكد المجلس في بيان اليوم، ضرورة التقيد ببنود الاتفاق السياسي، خاصة المادة الثانية عشرة، و«ضمان التمثيل العادل والأشمل في الحوارات الممهدة لمؤتمر برلين».

ستيفاني ويليامز تسلم المشري دعوة لاستئناف الحوار مع مجلس النواب نهاية الشهر بجنيف

وتطرق الاجتماع لنتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بنائبة المبعوث الأممي الخاص لليبيا ستيفاني ويليامز.

وفي وقت سابق أمس، ناقش المشري، السبت، مع ويليامز، تحضيرات مؤتمر برلين بجوانبه السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقدمت ويليامز خلال الاجتماع دعوة للمجلس الأعلى للدولة لاستئناف الحوار مع مجلس النواب في جلسات بجينيف نهاية الشهر الجاري.