ميركل تبحث مع السيسي «بلورة مسار سياسي لتسوية القضية الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 10:36 مساء
الرئيس المصري السيسي والستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, (أرشيفية : الإنترنت)

أطلعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي «سعياً لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية».

وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، اليوم الأحد، تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من ميركل، تم خلاله التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، و«تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».

وأوضح راضي، أن المباحثات شملت تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على المنطقة.

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وتسعى المستشارة الألمانية لجمع الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، على طاولة حوار في العاصمة برلين، خلال الشهر الحالي، لبلورة حل نهائي للأزمة الليبية.

وأعلنت الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، قبول الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الأحد، وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على «الحق المشروع» لقوات حكومته بـ«الرد على أي هجوم أو عدوان». وهي الهدنة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في إسطنبول الأربعاء الماضي.

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