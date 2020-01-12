كونتي يبحث هاتفيا مع السراج وبوتين وميركل تطورات وقف إطلاق النار في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

بحث رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، هاتفيا، مع كل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية اليوم، فإن المباحثات شملت التطورات الأخيرة في الملف الليبي واستمرار عملية برلين.

وفي وقت سابق أوضح بيان للكرملين أن بوتين وكونتي، أكدا أهمية تقيد طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه اليوم.

بوتين وكونتي يؤكدان ضرورة تقيد طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار

وبحث بوتين وكونتي، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن «الاستعداد لتسهيل عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين».

كما بحث الزعيمان هاتفيا الجهود المستمرة لحل الأزمة الليبية، إذ أشاد كونتي بالاتفاقيات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في 8 يناير في إسطنبول، وأفضت إلى وقف إطلاق النار بين الفريقين المتصارعين.

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، قبول الاتفاق قبيل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الأحد، وبعد عدة ساعات، أعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج موافقته كذلك على وقف إطلاق النار، لكنه شدد على «الحق المشروع» لقوات حكومته بـ«الرد على أي هجوم أو عدوان». وهي الهدنة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في إسطنبول الأربعاء الماضي.