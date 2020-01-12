إردوغان وميركل يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 09:06 مساء
لقاء سابق بين ميركل وأردوغان. (أرشيفية: الأناضول)

قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المستجدات في ليبيا وقضايا إقليمية، وفق بيان نقلته «الأناضول».

واستقبل الرئيس التركي في وقت سابق اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وعقد معه اجتماعا مغلقا دام ساعتين ونصف الساعة بحسب الأناضول.

وبدأ وقف لإطلاق النار في طرابلس مع الدقيقة الأولى من اليوم الأحد، بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات القيادة العامة، استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت إليها الأطراف الليبية.

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